Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте со 2 по 4 мая

Прогноз погоды по Астане
- 2 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +17+19°.
- 3 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
- 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9−14 м/с, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10+12°, днем +20+22°.
Прогноз погоды по Алматы
- 2 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, возможен град. Порывы ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.
- 3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра 15−18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 2 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.
- 3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.