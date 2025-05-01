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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте со 2 по 4 мая

Специалисты РГП Казгидромет рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня со 2 по 4 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 48% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

  • 2 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +17+19°.
  • 3 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
  • 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9−14 м/с, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10+12°, днем +20+22°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 2 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, возможен град. Порывы ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.
  • 3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра 15−18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.
  • 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 2 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.
  • 3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
  • 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.