В Ростове жителям Северного вернут горячую воду к 3 мая

Более двух недель жители Ворошиловского района Ростова вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Отключение, начавшееся 15 апреля для проведения плановых гидравлических испытаний, затянулось из-за серии аварий на тепловых сетях. Об этом сообщили в администрации города.
1 мая глава Ворошиловского района Михаил Васильев по поручению Александра Скрябина провел встречу с местными жителями, чтобы объяснить причины задержки.
Выяснилось, что при заполнении системы после испытаний были обнаружены серьезные дефекты на трех ключевых магистралях — это коллектор на улице Комарова, трасса на улице Добровольского и участок на улице Космонавтов.
Сегодня, 1 мая, планируется вернуть горячую воду около жильцам 30 домам, а 2 мая — еще в 20.
— Полностью завершить все работы и возобновить подачу горячей воды планируем к 3 мая, — заверил Михаил Васильев.
В ходе встречи местные власти также договорились с жителями о предоставлении ежедневной информации о ходе работ в социальных сетях района.
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