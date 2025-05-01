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Светофоры в Самаре перейдут на особый режим работы на майские праздники

В связи с ожидаемым ростом автомобильного потока в дни майских праздников, в Самаре будет скорректирована работа светофоров для улучшения транспортной доступности городских трасс.

В связи с ожидаемым ростом автомобильного потока в дни майских праздников, в Самаре будет скорректирована работа светофоров для улучшения транспортной доступности городских трасс.

Уже сейчас интеллектуальная транспортная система (ИТС), внедренная в регионе, настраивается на автоматический режим адаптации светофоров, исходя из текущих условий уличного движения.

Под особым контролем окажутся магистральные дороги и ключевые перекрестки: Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улиц Ново-Садовая, Демократическая, а также Фрунзенский мост.

Зампредседателя городской дорожной инспекции Артем Кудашев утверждает, что благодаря применению ИТС нагрузка на инфраструктуру существенно снизится, а эффективность регулирования повысится.

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