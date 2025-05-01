В акиматах Казахстана появятся структуры по защите детей

В Минпросвещения отметили, что правительство одобрило таких подразделений.
Штатные единицы будут распределять из расчета не менее одного специалиста на каждые 5 тысяч детей.
Так ведомство создаст «основу для системы, где каждый ребенок будет под защитой».
Министерством просвещения запущен цикл обучающих тренингов для всех специалистов органов опеки.
Реформирование системы опеки и попечительства, добавили в минстерстве, станет отдельным разделом в разрабатываемой по поручению Главы государства единой программе «Дети Казахстана».