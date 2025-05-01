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В акиматах Казахстана появятся структуры по защите детей

АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Новые структуры появятся в акиматах Казахстана — управления и отделы по защите прав детей.

Источник: Sputnik.kz

В Минпросвещения отметили, что правительство одобрило таких подразделений.

Штатные единицы будут распределять из расчета не менее одного специалиста на каждые 5 тысяч детей.

Так ведомство создаст «основу для системы, где каждый ребенок будет под защитой».

Министерством просвещения запущен цикл обучающих тренингов для всех специалистов органов опеки.

отметили в ведомстве

Реформирование системы опеки и попечительства, добавили в минстерстве, станет отдельным разделом в разрабатываемой по поручению Главы государства единой программе «Дети Казахстана».