Беруши — это целая наука. Как профсоюзы контролируют охрану труда на предприятиях

Несмотря на это, есть случаи, например на стройке, когда отследить каждое нарушение охраны труда невозможно. «Есть такие понятия, как генподрядчик и субподрядчик. У генподрядчика есть все в полном объеме», — пояснил он и добавил, что проблемы начинаются, когда субподрядчики набирают еще подрядчиков, а те подрядчики набирают просто людей с улицы и дальше по цепочке охрана труда не работает. Многие случаи гибели работников от падения с высоты происходили элементарно из-за того, что эти работники без квалификации и обучения просто не знали, что надо одевать средства индивидуальной защиты на высоте.