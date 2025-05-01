Беруши — это целая наука. Как профсоюзы контролируют охрану труда на предприятиях

Контракты, зарплаты, отпуска: что мониторит правовая инспекция ФПБ ФПБ: под защитой колдоговоров в Беларуси находится порядка 3 млн работников.
По словам Павла Манько, в вопросах контроля охраны труда на предприятиях и в организациях есть такой действенный инструмент, как общественный контроль. «Общественный контроль в Республике Беларусь осуществляют профсоюзы в виде технической инспекции труда, общественных инспекторов и других уполномоченных на осуществление контроля. Во-первых, у нас есть плановая работа. Все представления технических инспекторов обязательны для исполнения нанимателями. Все рекомендации наниматели обязаны рассмотреть в установленный срок и проинформировать об устранении выявленных нарушений», — подчеркнул он.
Инспекторы в первую очередь смотрят на создание здоровых и безопасных условий труда, санитарно-бытовые условия, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. Но мало обеспечить работника средствами индивидуальной защиты, надо научить работника ими правильно пользоваться. «У нас есть даже определенная проблема с теми же самыми берушами — казалось бы, элементарная вещь, в ухо воткнул и пошел. Оказывается, есть целая наука, как правильно их вставлять в уши, чтобы они человеку не мешали, правильно там находились и у человека со временем не развилась тугоухость», — заметил Павел Манько.
Непосредственно на рабочих местах присутствуют общественные инспекторы — обычные работники, которые согласно своим морально-идеологическим качествам могут осуществлять контроль.
Помимо этого, любой работник может обратиться на горячую линию. Профсоюзные специалисты проконсультируют или при необходимости могут выехать на место и устранить проблему. «Если честно, 90% проблем, с которыми обращаются на горячую линию, связаны с тем, что работник не был услышан на месте. То есть он пытался где-то с кем-то этот вопрос решить, но почему-то не через профком. Он решал с мастером, с руководителем. Обычно, когда вопрос идет через профком, то он решается быстро», — обратил внимание главный технический инспектор.
Но если наниматель совсем не идет навстречу профсоюзам, то в дело вступает соглашение как с Генпрокуратурой, так и с Министерством труда и соцзащиты. «Тогда начинают действовать совсем другие механизмы, и наниматели выполняют все, что мы требуем», — сказал он.
Несмотря на это, есть случаи, например на стройке, когда отследить каждое нарушение охраны труда невозможно. «Есть такие понятия, как генподрядчик и субподрядчик. У генподрядчика есть все в полном объеме», — пояснил он и добавил, что проблемы начинаются, когда субподрядчики набирают еще подрядчиков, а те подрядчики набирают просто людей с улицы и дальше по цепочке охрана труда не работает. Многие случаи гибели работников от падения с высоты происходили элементарно из-за того, что эти работники без квалификации и обучения просто не знали, что надо одевать средства индивидуальной защиты на высоте.
«Законодательно все прописано, но остается только один вопрос — исполнение», — подытожил Павел Манько.