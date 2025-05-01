Более 180 общественных и дворовых территорий благоустроят в Астане

«Работаем над тем, чтобы в столице было больше мест для прогулок. В текущем году благоустроим еще более 180 дворовых и общественных пространств. Работы проводятся во всех районах города. При благоустройстве особое внимание уделяется озеленению. В этом году высадим еще свыше 1 млн зеленых насаждений», — написал аким.