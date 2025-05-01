Более 180 общественных и дворовых территорий благоустроят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о проводимых работах по благоустройству общественных и дворовых территорий, передает официальный сайт акимата столицы.
«Работаем над тем, чтобы в столице было больше мест для прогулок. В текущем году благоустроим еще более 180 дворовых и общественных пространств. Работы проводятся во всех районах города. При благоустройстве особое внимание уделяется озеленению. В этом году высадим еще свыше 1 млн зеленых насаждений», — написал аким.
Так, в районе Алматы будут благоустроены: ул. Мунайтпасова — от пр. Тауелсиздик до пр. Жумабаева; пр. Жумабаева — от ул. Мунайтпасова до ул. Майлина; сквер на участке улицы Керегетас (ЖМ Железнодорожный), ул. Рыскулбекова — от пр. Абылай хана до пр. Кудайбердыулы; площадь перед Дворцом школьников им. аль-Фараби, пр. Абылай хана, аллея «Күйшілер» — от ул. Куйшi Дина до ул. Майлина.
В районе Сарыарка на месте старых гаражей и пустыря по ул. Шынтас благоустроят общественное пространство. Здесь появятся зона отдыха и детские игровые площадки. Также начаты работы по благоустройству нового общественного пространства на пересечении ул. Гете и Алтынемел вместо снесенного аварийного дома.
Новые общественные пространства также появятся в районе Сарайшык: в квадрате улиц Байтурсынова — пр. Тауелсиздик — пр. Кошкарбаева и ЖК «Гранд Астана», по ул. Жургенова 27/1 и 28/1 будет обустроена аллея рабочих профессий и др.
В районе Байконыр на месте ветхих домов и старых торговых объектов, расположенных перед торговым центром «Тулпар», появится новое общественное пространство. Проект включает в себя создание пешеходных пространств, зоны отдыха для горожан, а также работы по озеленению и освещению. Работы будут реализованы поэтапно.
В районах Есиль и Нура также проводятся комплексные работы по благоустройству и озеленению. К примеру, вдоль ул. Хусейн бен Талал, Кекілбаева, Жошы хан, в районе ботсада, Линейного парка, ул. Г. Алиева, у театра «Астана Балет», на территории Экспо высажено более 6 тыс. деревьев. Озеленением также охватывается участок вдоль ул. Керей Жәнібек хандары — от ул. Бокейхана до пр. аль-Фараби.
«В районе Нура, к примеру, комплексным благоустройством будут охвачены сквер Бухарест, центральный парк и др. В жилом массиве Уркер будет обустроено 2 сквера. Один из них будет располагаться по ул. Сырым батыр, а другой станет частью спортивной инфраструктуры Уркер», — сообщил аким столицы.