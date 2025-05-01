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В Янтарном вырубят 60 деревьев для строительства велодорожки

Взамен власти обещают провести компенсационное озеленение.

В Янтарном местные жители обеспокоены судьбой участка береговой линии за парком Беккера вдоль стадиона имени Остренко. Там насчитали более 60 деревьев, которые помечены краской и готовят к вырубке. Как рассказала в эфире в «ВКонтакте» глава администрации Янтарного округа Ирина Гракова, деревья спилят для строительства велосипедной дорожки.

— Деревья предполагается вырубать в рамках исполнения государственного контракта на строительство велодорожки. Деревья растут на маршруте строительства объекта, и мы с этим ничего сделать не можем. Реализуется уже вторая очередь строительства велодорожки от Куршской до Балтийской косы. 22 апреля утвержден проект компенсационного озеленения, получено согласование минприроды, — сказала глава. Она отметила, что взамен каждому вырубленному дереву будет высажено новое.

Также чиновница заверила, что строительства жилья или дач в этом месте не планируется.

— Какие-либо земельные участки в данном месте не формировались, никому не предоставлялись, — прокомментировала она.