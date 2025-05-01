В Янтарном вырубят 60 деревьев для строительства велодорожки

— Деревья предполагается вырубать в рамках исполнения государственного контракта на строительство велодорожки. Деревья растут на маршруте строительства объекта, и мы с этим ничего сделать не можем. Реализуется уже вторая очередь строительства велодорожки от Куршской до Балтийской косы. 22 апреля утвержден проект компенсационного озеленения, получено согласование минприроды, — сказала глава. Она отметила, что взамен каждому вырубленному дереву будет высажено новое.