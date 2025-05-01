В Казахстане задержали выплаты ученым по научным грантам

По данным ведомства, в апреле через органы Казначейства Министерства финансов было оплачено около 8% от общей потребности в авансовых средствах. При этом основная часть выделенных средств направлена на финансирование проектов молодых ученых. В марте, как уточняется, соответствующее финансирование не осуществлялось вовсе.