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В Казахстане задержали выплаты ученым по научным грантам

Задержка выплат по грантовым и программно-целевым научным проектам в Казахстане обусловлена дефицитом поступлений в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 1 мая сообщил пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев.

В апреле 2025 года из-за недостаточности доходной части республиканского бюджета произошла задержка авансовых выплат по обязательствам в рамках грантового и программно-целевого финансирования.

говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг

По данным ведомства, в апреле через органы Казначейства Министерства финансов было оплачено около 8% от общей потребности в авансовых средствах. При этом основная часть выделенных средств направлена на финансирование проектов молодых ученых. В марте, как уточняется, соответствующее финансирование не осуществлялось вовсе.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается процесс заключения и регистрации договоров с победителями конкурса «Жас ғалым» на 2025−2027 годы. Подведены также результаты конкурса по грантовому финансированию для молодых исследователей.

Министерство совместно с уполномоченными органами принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации с выплатами. Поддержка молодых ученых и их научных инициатив остается приоритетом.

подчеркнули в ведомстве

О том, почему финансирование науки в Казахстане не отвечает мировым нормам, можно узнать здесь.