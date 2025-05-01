Новосибирцы почтили память погибших пожарных и спасателей

В Новосибирске прошли памятные мероприятия в честь сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга. Родные, коллеги и ветераны собрались, чтобы почтить память героев.
Традиция чествования была учреждена в 2012 году и имеет особое значение в год защитника Отечества. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант Виктор Орлов подчеркнул важность передачи традиций молодому поколению.
В рамках мероприятий прошли минуты молчания и возложения цветов к мемориальным доскам. В школах состоялись уроки мужества, где ветераны рассказывали о своих товарищах. Также будет создана Аллея памяти на Выставке пожарно-спасательной службы, чтобы увековечить подвиги погибших.
— Мы будем помнить о них всегда, — отметил генерал Орлов.