Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы почтили память погибших пожарных и спасателей

В школах состоялись уроки мужества, где ветераны рассказывали о своих товарищах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прошли памятные мероприятия в честь сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга. Родные, коллеги и ветераны собрались, чтобы почтить память героев.

Традиция чествования была учреждена в 2012 году и имеет особое значение в год защитника Отечества. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант Виктор Орлов подчеркнул важность передачи традиций молодому поколению.

В рамках мероприятий прошли минуты молчания и возложения цветов к мемориальным доскам. В школах состоялись уроки мужества, где ветераны рассказывали о своих товарищах. Также будет создана Аллея памяти на Выставке пожарно-спасательной службы, чтобы увековечить подвиги погибших.

— Мы будем помнить о них всегда, — отметил генерал Орлов.