Новосибирцы почтили память погибших пожарных и спасателей

В рамках мероприятий прошли минуты молчания и возложения цветов к мемориальным доскам. В школах состоялись уроки мужества, где ветераны рассказывали о своих товарищах. Также будет создана Аллея памяти на Выставке пожарно-спасательной службы, чтобы увековечить подвиги погибших.