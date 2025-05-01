Желтый уровень опасности объявили в Самарской области в связи с сильным ветром

Согласно сообщению Приволжского территориального управления Гидрометеослужбы (ФГБУ «Приволжское УГМС»), завтра, 2 мая 2025 года, утром и днём на территории региона возможны сильные порывы ветра скоростью до 15−18 метров в секунду.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что самарцам рассказали об изменениях в банковской сфере, которые вступили в силу с 1 мая.
Также наше издание писало о том, что в самарская городская больница № 4 станет проводить больше обследований благодаря пяти новым холтерам.
Следите за оперативными новостями по Самаре и Самарской области в нашем телеграм-канале!