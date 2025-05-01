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9 мая 2 000 участников патриотического забега в Ташкенте почтут память героев Победы

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Минобороны Узбекистана анонсировало забег под девизом «Письмо памяти новому поколению».

Источник: Министерства обороны

На пресс-конференции, организованной военным ведомством республики, рассказали, что он пройдет в Ташкенте 9 мая в честь Дня памяти и почестей, а также 80-летия Победы над фашизмом.

Двум тысячам участникам предстоит преодолеть пятикилометровую дистанцию между мемориальным комплексом «Братские могилы» и стадионом «Бунедкор», которая станет дорогой памяти о подвиге узбекистанцев в годы войны.

Каждый бегун получит стилизованное фронтовое письмо — «солдатский треугольник», на котором будет имя бойца из Узбекистана и его краткая история. Одно из писем зачитают вслух перед стартом.

Участники смогут написать на своем стартовом номере имя своего родственника — участника войны, сделав забег еще более личным и значимым.

Забег соединит поколения через память, историю и уважение.

Отмечался вклад Узбекистана в Великую победу. Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.

Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.

В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.

Забег организуют как дань уважения героям войны, мужеству, стойкости и самоотверженности тех, кто ценой своей жизни защищал будущее поколений.

Это не просто спортивное мероприятие. Каждый участник станет «посланником памяти», который несет весть с фронта.

отметили в Минобороны РУз

Маршрут украсят стелы с фотографиями ветеранов и архивными кадрами.

На ключевой точке маршрута — у Братских могил — создадут символическую «Стену Памяти». Именно здесь каждый участник сможет остановиться, чтобы лично прикрепить к стене или передать волонтерам свое письмо с фронта для будущих поколений.