9 мая 2 000 участников патриотического забега в Ташкенте почтут память героев Победы

На пресс-конференции, организованной военным ведомством республики, рассказали, что он пройдет в Ташкенте 9 мая в честь Дня памяти и почестей, а также 80-летия Победы над фашизмом.
Двум тысячам участникам предстоит преодолеть пятикилометровую дистанцию между мемориальным комплексом «Братские могилы» и стадионом «Бунедкор», которая станет дорогой памяти о подвиге узбекистанцев в годы войны.
Каждый бегун получит стилизованное фронтовое письмо — «солдатский треугольник», на котором будет имя бойца из Узбекистана и его краткая история. Одно из писем зачитают вслух перед стартом.
Участники смогут написать на своем стартовом номере имя своего родственника — участника войны, сделав забег еще более личным и значимым.
Забег соединит поколения через память, историю и уважение.
Отмечался вклад Узбекистана в Великую победу. Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.
Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.
В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.
Забег организуют как дань уважения героям войны, мужеству, стойкости и самоотверженности тех, кто ценой своей жизни защищал будущее поколений.
Это не просто спортивное мероприятие. Каждый участник станет «посланником памяти», который несет весть с фронта.
Маршрут украсят стелы с фотографиями ветеранов и архивными кадрами.
На ключевой точке маршрута — у Братских могил — создадут символическую «Стену Памяти». Именно здесь каждый участник сможет остановиться, чтобы лично прикрепить к стене или передать волонтерам свое письмо с фронта для будущих поколений.