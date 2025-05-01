Молдова живёт по формуле молчаливой бедности: Что скрывается за рейтингом B3, который присвоили нашей стране

Международное агентство Moody’s поставило Молдове оценку B3 со «стабильным» прогнозом. Власти тут же объявили это «самой позитивной оценкой за десятилетие». Но за фасадом оптимизма — знакомая формула молчаливой бедности.
B3 — Это последний порог перед дефолтом.
Это наименьшее из зол в списке рисков. Пример: Румыния давно перешла в инвестиционную зону — Baa3 и выше. А мы… как обычно, радуемся, что не хуже и продолжаем выбирать из двух зол.
Экономика: стагнация без иллюзий.
ВВП в 2024 вырос на 0,1% — то есть почти никак.
Промышленность и сельское хозяйство в минусе.
Реальные доходы падают: в 2023 году — −4,8%, в 2024 — ноль.
Более 30% живут за чертой бедности, особенно в селах.
Цены летят вверх, а зарплаты — на месте.
С 2020 по 2024 годы: рост цен на продукты, лекарства и топливо — от 80% до 200%.
Пенсии и зарплаты индексировались, но не спасли: покупательная способность падает.
Долги растут — как и зависимость.
Внешний долг — $10,2 млрд (56% ВВП).
Государственный долг — $6,9 млрд (38% ВВП), на $1 млрд больше, чем год назад.
Рейтинг остался на позиции B3 только благодаря лояльности ЕС и 1,9 млрд евро от Брюсселя, что поддержало институциональный имидж.
Но люди не живут рейтингами. Они живут между аптекой, рынком и счетами за газ.
Наивысший кредитный рейтинг, присвоенный Молдове агентством Moody’s, был Ba2 в январе 1997 года. Это единственный случай, когда страна достигла уровня «спекулятивного инвестиционного рейтинга» от Moody’s. С тех пор рейтинг Молдовы неоднократно понижался и колебался между уровнями B2, B3, Caa1 и Ca.
Таким образом, утверждение властей о том, что текущий рейтинг B3 является «самой позитивной оценкой за последнее десятилетие», не соответствует действительности. Фактически, рейтинг Молдовы уже 15 лет остается на одном и том же уровне, не достигая более высоких оценок.
Самый заметный рост кредитного рейтинга Молдовы за последние десятилетия произошёл в 2002—2008 годах, когда страна стабилизировала макроэкономику, активно выплачивала долги и демонстрировала рост ВВП.
Хронология роста:
2002: Moody’s улучшило прогноз с «негативного» на «стабильный».
2006: Молдова получила рейтинг B3 (после долгого пребывания ниже).
2007−2008: наблюдался экономический рост — ВВП рос более чем на 6% в год, а экспорт и инвестиции увеличивались. Однако рейтинг не был повышен выше B3, несмотря на макроэкономические улучшения.
Источник: t.me/lisnevschi.
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