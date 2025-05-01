ГК «Ростов-Дон» разгромил «Звезду» в четвертьфинале

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сделал важный шаг к защите чемпионского титула, одержав победу над «Звездой» в ответном четвертьфинальном матче. Об этом сообщили на сайте донской команды.
Со счетом 36:24 ростовчанки обеспечили себе место в полуфинале Суперлиги. Теперь команде предстоит встреча с соперницами из «Астраханочки». Первый матч полуфинальной серии состоится 6 мая — выездная игра в Астрахани.
12 мая пройдет ответный матч на домашней площадке в Ростове-на-Дону. Наши спортсменки показали характер и продемонстрировали отличную игру. Теперь все внимание — на подготовку к полуфиналу.
Болельщики с нетерпением ждут выступления любимой команды.
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