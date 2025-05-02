В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето

Участники заседания также выработали меры по повышению уровня антитеррористической защищенности гостиниц и других средств размещения и по обеспечению безопасности граждан в курортный сезон. Кроме того, скорректированы векторы профилактической работы по противодействию идеологии терроризма в интернете.