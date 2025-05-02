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В Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на лето

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В День Победы и к курортному сезону в Севастополе усилят меры безопасности. Соответствующее решение принято на заседании региональной Антитеррористической комиссии и Оперштаба, сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Участники заседания обсудили аспекты усиления антитеррористической защищенности и физической защиты объектов, на которых пройдут торжественные и памятные мероприятия, а также в местах массового пребывания людей», — сказано в сообщении.

Участники заседания также выработали меры по повышению уровня антитеррористической защищенности гостиниц и других средств размещения и по обеспечению безопасности граждан в курортный сезон. Кроме того, скорректированы векторы профилактической работы по противодействию идеологии терроризма в интернете.

В Севастополе действие «желтого» уровня террористической опасности с 10 февраля было продлено на неопределенное время. Высокий уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.