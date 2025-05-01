В Алматы приготовили рекордный лагман ко Дню единства

Более 50 поваров и жителей района замешали тесто из 19 кг муки и за два часа приготовили необычное блюдо.
Участие приняли представители разных этносов — казахи, уйгуры, дунгане, корейцы, узбеки. Все работали вместе: месили, раскатывали — и справились на отлично!
«Такой лагман — впервые в истории страны. Мы фиксируем не только длину, но и силу единства» Представитель Книги рекордов Казахстана.
Лагман стал не просто гастрономическим рекордом, а настоящим символом дружбы и согласия.
Гости праздника отметили: работать вместе — значит понимать друг друга лучше.
Праздник организовали жители и этнокультурные центры Жетысуского района.