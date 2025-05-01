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В Алматы приготовили рекордный лагман ко Дню единства

В Жетысуском районе в День единства народа Казахстана приготовили рекордный лагман длиной 1704 метра! Рекорд официально зафиксирован в Книге рекордов Казахстана, передает DKnews.kz.

Источник: Almaty akimdigi

Более 50 поваров и жителей района замешали тесто из 19 кг муки и за два часа приготовили необычное блюдо.

Участие приняли представители разных этносов — казахи, уйгуры, дунгане, корейцы, узбеки. Все работали вместе: месили, раскатывали — и справились на отлично!

«Такой лагман — впервые в истории страны. Мы фиксируем не только длину, но и силу единства» Представитель Книги рекордов Казахстана.

Лагман стал не просто гастрономическим рекордом, а настоящим символом дружбы и согласия.

Гости праздника отметили: работать вместе — значит понимать друг друга лучше.

Праздник организовали жители и этнокультурные центры Жетысуского района.