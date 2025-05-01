В прокат вышел комедийный триллер «Серфер» с Николасом Кейджем

Неназванный мужчина (Николас Кейдж) готовится открыть новую главу в жизни. Он вот-вот выкупит отцовский дом, где когда-то вырос: его наконец выставили на продажу, сделка должна состояться со дня на день. А там, глядишь, и жена вернется (пускай и собралась за другого), и с сыном (Финн Литтл) наладится. Для последнего он приготовил сюрприз: привез его на райский пляж, чтобы вместе посерфить, а заодно посмотреть на заветный дом — с воды на него открывается лучший вид. Эти планы нарушает шайка местных мажоров во главе с мутноватым гуру (Джулиан Макмэхон). Они наотрез отказываются пускать чужаков на пляж, который считают своим. Их будущий сосед, однако, с таким положением дел мириться не намерен, так что решает задержаться.