Можно ли подать документы на другой факультет, если не прошёл по целевому? Мы выяснили

«Если не поступаешь по целевому направлению, можно подавать документы на общий конкурс. Документы переходят автоматически на ту же специальность либо можно подать документы на другой факультет?» — написала нам Виктория.
На «горячей» линии Министерства образования объяснили, что «перебросить» документы на другой факультет для поступления по общему конкурсу можно и даже нужно. По словам специалистов, сроки вступительной кампании специально установили так, чтобы выпускник мог забрать документы из приёмной комиссии, если не поступил по целевому, и подать их заново уже на общий конкурс на любой из факультетов.
Однако стоит помнить: если абитуриентам- «целевикам» разрешено не сдавать ЦТ (учитывается только балл аттестата и оценка за внутренний экзамен по выбранному профилю), то при попытке поступить по конкурсу на общих основаниях обязательным требованием является наличие сертификатов централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ).
Отметим, что в 2025 году документы у «целевиков» вузы Беларуси будут принимать с 27 июня по 2 июля, а внутренние вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля. По словам начальника Главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, зачислить абитуриентов на условиях целевой подготовки должны до 12 июля. С этого же дня приёмные комиссии начнут принимать документы по общему конкурсу.