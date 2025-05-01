Можно ли подать документы на другой факультет, если не прошёл по целевому? Мы выяснили

На «горячей» линии Министерства образования объяснили, что «перебросить» документы на другой факультет для поступления по общему конкурсу можно и даже нужно. По словам специалистов, сроки вступительной кампании специально установили так, чтобы выпускник мог забрать документы из приёмной комиссии, если не поступил по целевому, и подать их заново уже на общий конкурс на любой из факультетов.