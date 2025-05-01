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На майские в Волгоградской области отменят дорожные работы

Особый режим действует до 11 мая 2025 года.

Источник: АиФ в Тольятти

В период майских праздников федеральные трассы Волгоградской области перейдут на особый график работы. По данным ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая строительные и ремонтные работы на магистралях будут приостановлены. Исключение составят лишь неотложные локальные ограничения, не затрагивающие пути следования колонн ветеранов и участников торжественных мероприятий.

Такое решение принято для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения в дни массовых поездок. Дорожные службы региона намерены минимизировать возможные помехи для автомобилистов.

При этом водителям советуют учитывать, что на отдельных участках могут сохраняться временные ограничения, связанные с сезонным обслуживанием дорожного полотна.