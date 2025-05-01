В Ростове на улице Левобережной завершили замену аварийных ограждений

В Ростове-на-Дону на улице Левобережной заменили барьерные ограждения. Об этом 1 мая сообщил на своей странице в социальной сети глава города Александр Скрябин.
Поводом стало обращение о неудовлетворительном состоянии защитных конструкций — на некоторых участках они были серьезно повреждены, создавая потенциальную опасность для участников дорожного движения.
После этого специалисты провели оперативный осмотр всех ограждений на проблемном участке. Также были выявлены наиболее аварийные секции, полностью заменены деформированные элементы и установлены новые силовые барьерные ограждения.
— Продолжаем работать над улучшением инфраструктуры нашего города, — сообщил Александр Скрябин.
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