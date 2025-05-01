В Уфе водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал в забор

Сегодня на улице Первомайская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Largus, не имея при себе водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, но сам автомобиль получил механические повреждения.