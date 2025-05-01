В Уфе водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал в забор

Сегодня на улице Первомайская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Largus, не имея при себе водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, но сам автомобиль получил механические повреждения.
По данным правоохранительных органов, ДТП произошло около двух часов дня. Водитель, находясь в состоянии опьянения, не учел дорожные условия и допустил аварийную ситуацию. При проведении освидетельствования алкотестер зафиксировал уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе на отметке 1,081 мг/л. На водителя составлен административный материал.
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