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В Петербурге открылся первый «Рыбный фестиваль»

На Пионерской площади близ ТЮЗа стартовал первый Рыбный фестиваль, который продлится до 4 мая. На ярмарке представлено более 200 видов рыбы из разных регионов России.

В зоне стритфуда работает шесть фудтраков, где гости могут попробовать корюшку в соусе тар-тар, рыбную похлебку, шаверму с треской, хот-дог с рыбной палочкой, мидии в соусе том-ям, тайяки сливочная креветка, рыбные семечки и многое другое. Детей на площади развлекают аниматоры в костюмах персонажей мультфильма «Русалочка».

В зоне мастер-классов шеф-повара из разных регионов России делятся своими кулинарными секретами приготовления блюд из атлантической сельди, путассу, морского окуня, мойвы, сибаса, дорадо, карельской форели и корюшки.

Как рассказал присутствовавший на мероприятии глава КППиТ Александр Ситов, фестиваль планируют сделать ежегодным.

«По отзывам, которые мы получили в первый день фестиваля, можно сказать, что он удался, и мы намерены проводить его каждый год. Возможно, подумаем о дополнительных мероприятиях популяризации рыбной продукции», — отметил Александр Ситов.