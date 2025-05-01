В Самарской области проходят мероприятия в честь праздника Весны и Труда

Центральным событием стало грандиозное мероприятие на площади Куйбышева, собравшее свыше 13 тысяч человек. Первым выступающим на митинге-концерте стал первый вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов. Он подчеркнул важность трудового вклада жителей региона в экономическое развитие области и всей страны.