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В Самарской области проходят мероприятия в честь праздника Весны и Труда

Жители Самарской области присоединились ко всероссийскому празднованию Дня Весны и Труда.

Жители Самарской области присоединились ко всероссийскому празднованию Дня Весны и Труда. Торжественные мероприятия проходили повсеместно: предприятия и организации проводили тематические встречи и собрания, чествуя работников, ветеранов труда и династии сотрудников.

Центральным событием стало грандиозное мероприятие на площади Куйбышева, собравшее свыше 13 тысяч человек. Первым выступающим на митинге-концерте стал первый вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов. Он подчеркнул важность трудового вклада жителей региона в экономическое развитие области и всей страны.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к присутствующим, отметив выдающиеся успехи местного ракетно-космического центра «Прогресс» и отметив высокую трудоспособность и патриотизм самарцев.

Поздравлял собравшихся и глава Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» Сергей Черногаев, особо выделивший солидарность россиян в сложных экономических реалиях современности.

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