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Военные расчеты продолжают готовиться к Параду Победы

В пеших колоннах на параде пограничную службу будут представлять курсанты профильного учебного заведения.

Источник: ОНТ

150 человек — лучшие в учебе. Тренировки начали еще зимой, сейчас оттачивают мастерство совместно с военнослужащими других родов войск.

К параду в Минске идут последние приготовления. Впереди — генеральные репетиции.