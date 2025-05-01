Военные расчеты продолжают готовиться к Параду Победы

150 человек — лучшие в учебе. Тренировки начали еще зимой, сейчас оттачивают мастерство совместно с военнослужащими других родов войск.
К параду в Минске идут последние приготовления. Впереди — генеральные репетиции.
В пеших колоннах на параде пограничную службу будут представлять курсанты профильного учебного заведения.
150 человек — лучшие в учебе. Тренировки начали еще зимой, сейчас оттачивают мастерство совместно с военнослужащими других родов войск.
К параду в Минске идут последние приготовления. Впереди — генеральные репетиции.