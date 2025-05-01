Мэрия Самары запретила строительство автостоянки рядом с памятниками архитектуры

Власти Самары отказали потребительскому гаражно-строительному кооперативу 513 в размещении автостоянки вблизи исторических памятников. Об этом говорится в постановлении мэрии от 29 апреля 2025 года.
Кооператив подал заявку на использование земельного участка площадью 982 квадратных метров в Ленинском районе для хранения автомобилей. Однако власти приняли решение отказать в предоставлении разрешения.
Причиной отказа стало нарушение правил землепользования и охраны объектов культурного наследия. Чиновники установили, что территория, предназначенная для строительства подземного гаража-стоянки, занята наземными гаражами, имеющими признаки незаконного возведения.
Кроме того, данная зона входит в территорию охраняемых зон памятников истории и культуры федерального значения, где размещение капитальных сооружений строго ограничено законом.
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