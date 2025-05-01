Велопробег перекроет дорогу Ростов-Азов на два дня

Ростовских автомобилистов ждут временные неудобства на трассе «Ростов-Азов». Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Согласно опубликованным данным, 2 и 3 мая часть автодороги займут участники масштабного велопробега. Ограничения движения пройдут на дороге в сторону города Азова с 9:30 до 15:00.
Автомобилистам предлагают альтернативный маршрут — старое направление дороги Ростов-Азов. В ведомстве подчеркивают, что перекрытие связано с проведением массового спортивного мероприятия в рамках празднования 1 Мая.
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