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Администрация Самары согласовала постройку новой парковки в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Самары планируется возведение новой автомобильной парковки.

В Октябрьском районе Самары планируется возведение новой автомобильной парковки. Земельный участок площадью свыше 1900 квадратных метров выделен между улицами Ново-Садовая, Гастелло, Академика Павлова и Шестая Радиальная.

Решение было принято мэрией города и опубликовано на официальном сайте. Застройщиком выступит компания ООО «Специализированный застройщик “Ренессанс”.

Также «МК в Самаре» ранее писал о том, что в Самарской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности второго мая.

Стоит напомнить о том, что светофоры на дорогах Самары будут работать иначе во время майских праздников.

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