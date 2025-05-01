Администрация Самары согласовала постройку новой парковки в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Самары планируется возведение новой автомобильной парковки. Земельный участок площадью свыше 1900 квадратных метров выделен между улицами Ново-Садовая, Гастелло, Академика Павлова и Шестая Радиальная.
Решение было принято мэрией города и опубликовано на официальном сайте. Застройщиком выступит компания ООО «Специализированный застройщик “Ренессанс”.
Также «МК в Самаре» ранее писал о том, что в Самарской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности второго мая.
Стоит напомнить о том, что светофоры на дорогах Самары будут работать иначе во время майских праздников.
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