В Башкирии столкнулись три фуры

В Илишевском и Дюртюлинском районах Башкортостана произошла серьезная авария, которая потрясла местных жителей. На дороге между селами Лаяшты и Асяново врезались три фуры марки DAF. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
По предварительным данным, в кабине последней фуры оказались зажаты двое мужчин. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента им удалось извлечь пострадавших из искореженного металла.
Медицинская помощь была оказана на месте, после чего мужчин срочно доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, и сейчас они находятся под наблюдением.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали оцепление аварийного участка дороги, чтобы избежать новых инцидентов. Движение на этом участке было перекрыто, однако для водителей был предусмотрен объезд.
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