В Башкирии столкнулись три фуры

В Илишевском и Дюртюлинском районах Башкортостана произошла серьезная авария, которая потрясла местных жителей. На дороге между селами Лаяшты и Асяново врезались три фуры марки DAF. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.