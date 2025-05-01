Школьники Беларуси могут побороться за поездку на ледоколе к Северному полюсу. Об этом сообщает госкорпорация Росатом, объявив о старте международного конкурса «Ледокол знаний». Конкурс предоставляет уникальную возможность юным исследователям отправиться в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы». В этом году конкурс, приуроченный к знаменательным юбилеям — 80-летию российской атомной отрасли и 500-летию освоения Северного морского пути, приглашает школьников в возрасте от 14 до 16 лет из Армении, Беларуси, Бангладеш, Бразилии, Венгрии, Вьетнама и других стран.