Школьники Беларуси могут побороться за поездку на ледоколе к Северному полюсу. Об этом сообщает госкорпорация Росатом, объявив о старте международного конкурса «Ледокол знаний». Конкурс предоставляет уникальную возможность юным исследователям отправиться в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы». В этом году конкурс, приуроченный к знаменательным юбилеям — 80-летию российской атомной отрасли и 500-летию освоения Северного морского пути, приглашает школьников в возрасте от 14 до 16 лет из Армении, Беларуси, Бангладеш, Бразилии, Венгрии, Вьетнама и других стран.
Участники пройдут трехэтапный отбор: онлайн-тестирование (30 вопросов), серию обучающих вебинаров и создание креативного видеоролика. Двадцать самых талантливых и эрудированных юных исследователей отправятся в десятидневную научно-просветительскую экспедицию к Северному полюсу в августе. Заявки принимаются до 20 июня.
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