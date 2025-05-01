В КНР изучат влияние микрогравитации на побывавшие на орбите эмбрионы

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты КНР изучат воздействие микрогравитации на зародыши человека и животных, которые в течение полугода находились на орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщила Академия наук Китая.
Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, в среду тайконавты миссии «Шэньчжоу-19» доставили на Землю 37,25 кг образцов, которые прошли несколько космических экспериментов, в том числе в области биологии. Помимо эмбрионов, относящихся к ранней стадии развития, в околоземном пространстве побывали костные и стволовые клетки человека, пробы белка и плодовые мушки.
Ожидается, что анализ указанных образцов позволит ученым получить ценные данные, касающиеся сохранения здоровья человека в космосе.
Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-19» был осуществлен 30 октября 2024 года в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань (Северный Китай). Три тайконавта, в том числе одна женщина, пробыли на орбите полгода, а 30 апреля после ротации вернулись на Землю.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.