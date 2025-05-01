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Стало известно, когда закроют на реставрацию Анненкирхе

Начало работ в лютеранской церкви перенесли на начало осени. Это шанс успеть увидеть старые интерьеры и посетить различные мероприятия.

«Многие писали нам о том, что хотели летом посетить церковь и грустили из-за того, что не успеют увидеть старые интерьеры, посетить выставку и концерты. Объявляем официально итоговую дату закрытия — 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении Анненкирхе в социальных сетях.

Представители церкви напомнили, что изначально закрытие было запланировано на июнь, однако из-за «некоторых технических нюансов, связанных со сложностью реставрационного процесса», храм будет открыт для посетителей на три месяца дольше.

Сейчас в церкви проходит выставка «Рок, кино, пламя», которая рассказывает о разных периодах в истории церкви. Она продлится до 1 июня. Кроме того, с началом летнего сезона там запустят ещё один поток курса «Основы христианской веры».