Путин отметил важность фестиваля «Дорога на Ялту»

«Отрадно, что в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран — тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир», — говорится в приветствии.