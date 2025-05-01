Путин отметил важность фестиваля «Дорога на Ялту»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» отметил, что проект объединил тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
«Отрадно, что в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран — тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир», — говорится в приветствии.
Путин отметил, что со сцены Государственного Кремлёвского дворца вновь на разных языках прозвучат искренние, идущие от сердца песни, посвящённые Великой Отечественной войне, фронтовому братству, дружбе и верности, беззаветной любви к Родине и отчему дому.
Президент подчеркнул, что песни, написанные десятилетия назад, и сегодня вдохновляют и сплачивают. Они являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую нужно беречь и передать детям и внукам.
Он выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль, который проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, станет большим, знаменательным событием и надолго запомнится участникам и гостям. «Желаю вам успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства.