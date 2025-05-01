Нападающего хоккейной команды «Салават Юлаев» Петра Хохрякова во время матча унесли на носилках

Инцидент произошел в результате столкновения с защитником «Локомотива» Никитой Черепановым. Судьи быстро отреагировали на ситуацию, расценив действия Черепанова как грубый толчок, что привело к его удалению на пять минут и наложению дисциплинарного штрафа до конца игры.