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Нападающего хоккейной команды «Салават Юлаев» Петра Хохрякова во время матча унесли на носилках

Нападающий команды Салават Юлаев во время матча получил травму.
Источник: Комсомольская правда

В полуфинальной серии Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом» во время третьего матча нападающий «Салавата» Петр Хохряков получил травму и был вынужден покинуть ледовое покрытие на носилках.

Инцидент произошел в результате столкновения с защитником «Локомотива» Никитой Черепановым. Судьи быстро отреагировали на ситуацию, расценив действия Черепанова как грубый толчок, что привело к его удалению на пять минут и наложению дисциплинарного штрафа до конца игры.

Позже врачи подтвердили, что травма Хохрякова оказалась несерьезной. Произошедшее на льду не оставило равнодушными болельщиков, которые поддержали его с трибун, скандируя имя Петра.

Матч закончился победой ярославского «Локомотива» со счетом 4:2. Теперь счёт в серии стал 2−1 в пользу «Локомотива», и у «Салавата Юлаева» есть все шансы исправить ситуацию в следующих матчах.

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