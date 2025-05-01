В Башкирии прогнозируется холодный ветер и заморозки

Температура воздуха ночью колеблется от 0 до +5 градусов, а местами температура может опуститься до −3 градусов. Днем температура воздуха составит +11… +16 градусов, а на юге Башкирии температура даже поднимется до +21 градусов. Ночью и утром видимость снизится до 500−1000 метров.