В Башкирии прогнозируется холодный ветер и заморозки

По прогнозам Башгидромета, 2 мая в республике ожидаются кратковременные дожди. Также прогнозируется северный ветер, который сменится на юго-восточный 3−8 м/с, с порывами до 14 м/с в дневное время.
Температура воздуха ночью колеблется от 0 до +5 градусов, а местами температура может опуститься до −3 градусов. Днем температура воздуха составит +11… +16 градусов, а на юге Башкирии температура даже поднимется до +21 градусов. Ночью и утром видимость снизится до 500−1000 метров.
В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью обойдется без значительных осадков, а днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит +2 до +4 градусов, а днем поднимется до +14−16 градусов.
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