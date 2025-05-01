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Первого мая в Самаре местные жители заметили в небе летающий дирижабль

Жители Самары делились в соцсетях фотографиями неизвестного летательного аппарата, который заметили на стадионе «Динамо» и на площади Куйбышева, где висел над жилой зоной неподалеку от места, где проходили праздничные мероприятия.

Жители Самары делились в соцсетях фотографиями неизвестного летательного аппарата, который заметили на стадионе «Динамо» и на площади Куйбышева, где висел над жилой зоной неподалеку от места, где проходили праздничные мероприятия.

Изначально жители испугались возможного вмешательства в работу связи, однако вскоре выяснилось, что дирижабль использовался организаторами праздника специально для контроля безопасности, сообщает ГТРК «Самара».

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что на время майских праздников изменится работа светофоров в Самаре.

Также стало известно о том, что первого мая Самара отметила пятилетие звания «Город трудовой доблести».

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