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Рядом с центральным автовокзалом Самары установлен памятник Владимиру Ленину

Ранее находившийся внутри гостиницы «Октябрьская», монумент теперь доступен для обозрения всеми жителями и гостями города.

Ранее находившийся внутри гостиницы «Октябрьская», монумент теперь доступен для обозрения всеми жителями и гостями города.

Как сообщил в своём Telegram-канале депутат Михаил Матвеев, собственник территории поддержал инициативу и установил специальную информационную табличку.

Торжественную церемонию открытия провёл первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Самары Максим Фёдоров.

Ранее «МК в Самаре» стало известно о том, что в результате аварии на трассе «Обход г. Тольятти» четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Также стоит напомнить, что мы ранее писали о студентке СамГТУ, которая установила мировой рекорд в русском жиме лёжа.

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