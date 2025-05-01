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Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области

Над блокпостами в Херсонской области подняли копии Знамени Победы.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 1 май — РИА Новости. Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе мероприятия на одном из блокпостов первый заместитель секретаря Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тропкин передал военным копию Знамени.

«С честью и достоинством несите службу и водрузите его (знамя — ред.) до нашей победы», — сказал Тропкин, вручая флаг.

Праздничная акция была организована всероссийской партией «Единая Россия», волонтерами «Молодой Гвардии» и Военной комендатурой Херсонской области. Акция приурочена к торжествам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.