Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 1 май — РИА Новости. Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.