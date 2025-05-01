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В Уфе на майских праздниках можно будет увидеть выставку трофейной техники НАТО

В Уфе откроется уникальная выставка трофейной техники НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 мая, в башкирской столице готовятся к открытию уникальной выставки. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал выставку трофейной техники стран НАТО под названием «Сила в правде — гордость и Победа». Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.

Экспозиция, размещенная на площади Ленина, будет доступна для посещения с 2 по 12 мая. Горожане смогут увидеть военную технику, включая американские, немецкие, канадские и британские танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили.

Увидеть плоды военных действий в рамках специальной военной операции можно будет любому желающему. Организаторы приглашают посетить выставку всей семьей — вход абсолютно бесплатный.

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