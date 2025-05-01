Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии

«Уже осмотрено 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч детей выявлены впервые заболевания. То есть это говорит о том, что эффект от этой диспансеризации колоссальный. И выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы», — рассказал Мурашко журналистам.