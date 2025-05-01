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Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии

Мурашко: врачи из РФ в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тыс детей.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. Министр отметил, что одним из самых значительных проектов Минздрава РФ там является диспансеризация детей.

«Уже осмотрено 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч детей выявлены впервые заболевания. То есть это говорит о том, что эффект от этой диспансеризации колоссальный. И выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы», — рассказал Мурашко журналистам.

Он добавил, что по результатам диспансеризации, помимо индивидуальных, были подготовлены общие рекомендации для системы образования и здравоохранения.

«Конечно, это должно стать основой общественного здравоохранения для здоровья и сбережения детей», — отметил Мурашко.