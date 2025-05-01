Езда вдвоем и доступ детям: за что и на какую сумму могут оштрафовать самокатчика

28 апреля кикшеринговые компании (операторы аренды самокатов) ввели новые санкции. Так, штрафы за вождение электросамокатов детьми выросли втрое. «Вечерняя Москва» разобралась, как будут ловить нарушителей.
Так, теперь за вождение электрического самоката несовершеннолетним придется выложить круглую сумму — 30 тысяч рублей вместо 10 ранее.
— Мера очень своевременная, потому что, согласно статистике, большинство аварий происходит именно из-за несовершеннолетних ребят, которые не умеют управлять средством индивидуальной мобильности и слишком юны, чтобы брать на себя такую ответственность. Когда впервые заговорили о штрафах, число детей, арендующих самокат, уже начало снижаться. Движение должно стать безопаснее, и я полностью поддерживаю распространение инициативы идентификации пользователя такого сервиса через портал госуслуг, — отметил автоэксперт, частный автоинструктор, владелец интернет-портала об автомобилях Руслан Хасянов.
В новом прокатном сезоне москвичи могут пройти регистрацию через портал mos.ru. Однако и эта мера пока не уберегла от штрафов — чаще всего ловят людей на езде на самокате вдвоем. Штраф за такое нарушение составляет 100 000 рублей, если речь идет о наказании от арендного сервиса. В прошлом году такой прецедент уже был, поэтому нарушитель не просто оплатил 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ), но у него снял деньги с карты сам сервис, потому что за такие нарушения и его тоже штрафуют. Однако это правило, как и некоторые другие, не распространяется на тех, кто приобрел электрический самокат в частном порядке.
— Благодаря тому что у каждого арендного устройства есть теперь свой номер, ловить нарушителей стало гораздо проще — это будет происходить с помощью дорожных камер, — рассказал сотрудник одного из сервисов аренды самокатов Филипп Кравченко.
Кроме того, каждый раз, когда вы арендуете самокат, правоохранительным органам становятся доступны все данные из приложения сервиса: банковская карта, документ, подтверждающий возраст, номер телефона. Также не стоит забывать, что, согласно новым правилам, сотрудники ГИБДД имеют полное право останавливать ездока и просить пройти медосвидетельствование.
НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД.
Управление в нетрезвом виде.
Штраф — от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ). Инспекторы вправе передать информацию об этом случае в сервисы аренды, а те в свою очередь заблокируют ваш аккаунт.
Проезд по пешеходному переходу.
Штраф: 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). Помните: на пешеходных тротуарах преимущество — у пешеходов. Если нарушить это правило, то можно нарваться на штраф — 1500−2500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).
Езда на скорости выше 25 км/ч.
Разрешенная скорость в городе — 25 км/ч. В жилых, велосипедных зонах и во дворах — 20 км/ч. Штраф за превышение скорости — 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).
Несовершеннолетний за рулем.
Допустивший ребенка (младше 16, в некоторых сервисах младше 18 лет) к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта, и ему и выпишут штраф в размере 30 000 рублей.
Вдвоем на одном.
Штраф — 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). Сами сервисы также строго наказывают: так, в прошлом году сервис оштрафовал пользователя на 100 000 рублей.
В столице женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду на электросамокате с сыном. Какие нарушения правил пользования СИМ могут больно ударить по кошельку и законны ли высокие штрафы в подобных случаях, разбиралась «Вечерняя Москва».