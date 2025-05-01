Езда вдвоем и доступ детям: за что и на какую сумму могут оштрафовать самокатчика

В новом прокатном сезоне москвичи могут пройти регистрацию через портал mos.ru. Однако и эта мера пока не уберегла от штрафов — чаще всего ловят людей на езде на самокате вдвоем. Штраф за такое нарушение составляет 100 000 рублей, если речь идет о наказании от арендного сервиса. В прошлом году такой прецедент уже был, поэтому нарушитель не просто оплатил 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ), но у него снял деньги с карты сам сервис, потому что за такие нарушения и его тоже штрафуют. Однако это правило, как и некоторые другие, не распространяется на тех, кто приобрел электрический самокат в частном порядке.