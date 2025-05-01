Поджог автомобиля стал причиной лесного пожара в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Необычное происшествие произошло в среду, 30 апреля в Калинковичском районе. После умышленного поджога легковой машины, которую пламя уничтожило полностью, огонь распространился и охватил территорию леса в 0,2 гектара, угрожая окружающей природе.
Однако, благодаря своевременному срабатыванию автоматизированной системы видеонаблюдения и оперативному реагированию сотрудников Калинковичского лесхоза, возгорание было локализовано и ликвидировано.
Расследование причин поджога ведут правоохранительные органы.
Напомним, в воскресенье, 27 апреля, авиация тушила лесной пожар на границе Беларуси с Украиной.
Позднее стало известно, что министр подозревает, что поджог мог стать причиной трансграничного пожара, перешедшего с Украины в Беларусь.
Ранее мы также сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «Омега» в Витебске.
Площадь лесного пожара под Калинковичами составила 0,2 га. Фото: Министерство лесного хозяйства.