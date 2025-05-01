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Поджог автомобиля стал причиной лесного пожара в Беларуси

Лесной пожар вспыхнул в Беларуси из-за поджога автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Поджог автомобиля стал причиной лесного пожара в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Необычное происшествие произошло в среду, 30 апреля в Калинковичском районе. После умышленного поджога легковой машины, которую пламя уничтожило полностью, огонь распространился и охватил территорию леса в 0,2 гектара, угрожая окружающей природе.

Однако, благодаря своевременному срабатыванию автоматизированной системы видеонаблюдения и оперативному реагированию сотрудников Калинковичского лесхоза, возгорание было локализовано и ликвидировано.

Расследование причин поджога ведут правоохранительные органы.

Напомним, в воскресенье, 27 апреля, авиация тушила лесной пожар на границе Беларуси с Украиной.

Позднее стало известно, что министр подозревает, что поджог мог стать причиной трансграничного пожара, перешедшего с Украины в Беларусь.

Ранее мы также сообщали, что спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «Омега» в Витебске.

Площадь лесного пожара под Калинковичами составила 0,2 га. Фото: Министерство лесного хозяйства.