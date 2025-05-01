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«Волонтеры Победы» открыли стены памяти в российских регионах и в Турции

«Волонтеры Победы» открыли в нескольких регионах России и Турции стены памяти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтеры Победы» открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе движения.

«За каждым портретом Героя на стене памяти скрывается история недюжинного мужества и стойкости, история нашей с вами Великой Победы! И наш долг сегодня эту память сохранить, не дать переписать или исказить. Любой желающий может не просто почтить память о своем Герое, но и увековечить его подвиг», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ВОД Анастасии Рябовой.

В пресс-службе добавили, что в рамках акции в центрах подготовки добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Великой Победы, в образовательных учреждениях и на общественных площадках активисты устанавливают специальные стенды, на которые любой желающий может прикрепить портрет Героя из своей семьи и добавить подпись с его именем и годами жизни.

Активисты установили стены памяти в Москве, Сахалинской, Белгородской, Астраханской областях, а также в Турции, уточнили в пресс-службе.

Организаторами акции выступили «Волонтеры Победы» и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», отметили в пресс-службе.