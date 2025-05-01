«Волонтеры Победы» открыли стены памяти в российских регионах и в Турции

«За каждым портретом Героя на стене памяти скрывается история недюжинного мужества и стойкости, история нашей с вами Великой Победы! И наш долг сегодня эту память сохранить, не дать переписать или исказить. Любой желающий может не просто почтить память о своем Герое, но и увековечить его подвиг», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ВОД Анастасии Рябовой.