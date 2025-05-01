Правительство Молдовы пополняется миллионерами: Новая министр экономики представила декларацию — 1,8 млн леев зарплаты, шесть участков и два дома

Новая министр экономики представила декларацию: 1,8 млн леев зарплаты, шесть участков и два дома.
«Мы — семья, которая всю жизнь жила на зарплату и получала столько, сколько заслуживала. В декларации указаны дом, в котором мы живем уже более 20 лет, построенный родителями. Там же отражены наши сбережения и инвестиции. У нас есть две машины, несколько участков земли и дом в родном селе родителей моего мужа. Мы — такая же честно трудящаяся семья, как и многие другие», — рассказала новая глава Минэкономики Дойна Нистор.
Согласно декларации, в 2024 году Дойна Нистор получила доход в размере 1,76 миллиона леев в виде заработной платы от международной компании Chemonics International Inc. Washington, кишиневского филиала одной из крупнейших организаций, работающих по контракту с USAID. Также в декларации указан гонорар от SOROS Moldova в размере 3000 леев и зарплата в Техническом университете Молдовы — 12 тысяч леев. Кроме того, Нистор указала банковские проценты в размере 31 тыс. леев, сообщают СМИ.
Также, министр владеет 6 земельными участками сельскохозяйственного назначения, площадью от 0,15 до 0,34 га, приобретенными в период с 2021 по 2025 год. Их общая стоимость превышает 1,73 миллиона леев.
Семья министра владеет двумя жилыми домами. Один из них площадью 146,8 м² был получен по дарственной в 2021 году, его стоимость — 1,37 миллиона леев. Второй дом площадью 83,9 м² был приобретен в 2018 году за 14 тысяч леев.
В автопарке семьи — Volkswagen Touareg 2009 года выпуска, купленный в 2015 году и стоимостью 12 тысяч евро, а также BYD Song Plus, выпущенный и приобретенный в 2024 году, стоимостью 26,4 тысячи долларов США.
На банковских счетах Дойна Нистор держит депозит в 36 тыс. долларов, еще один депозит — 40 тыс. евро, а также 15 тыс. евро на текущем счёте/карте, уточняет primulinmd.
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