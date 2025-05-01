Правительство Молдовы пополняется миллионерами: Новая министр экономики представила декларацию — 1,8 млн леев зарплаты, шесть участков и два дома

«Мы — семья, которая всю жизнь жила на зарплату и получала столько, сколько заслуживала. В декларации указаны дом, в котором мы живем уже более 20 лет, построенный родителями. Там же отражены наши сбережения и инвестиции. У нас есть две машины, несколько участков земли и дом в родном селе родителей моего мужа. Мы — такая же честно трудящаяся семья, как и многие другие», — рассказала новая глава Минэкономики Дойна Нистор.