На Первом канале начался показ сериала «Победа» о Великой Отечественной войне

Когда мне было пять, родители разошлись, и мы вместе с мамой переехали к бабушке — женщине строгой советской закалки. Что такое строгая советская закалка, я понял не сразу, но раз и навсегда — однажды она приготовила суп, который оказался мне не по душе, и я, избалованный ребенок, в него плюнул. За что тут же отхватил первого в своей жизни ремня. С тех пор к еде, даже самой невкусной, я обращаюсь с особым пиететом, однако ремень тут совсем ни при чем. Хорошенько меня выпоров, бабушка достала старые семейные снимки, на которых мой прадед держит ее, совсем малютку, на руках, счастливо улыбаясь. Фото было сделано в 1941-м, вскоре прадед погиб на войне, а бабушка вместе с семьей едва не умерла от голода. Особенно сильно в памяти у нее отложился эпизод, когда ее маме пришлось обменять шубу на пакет картофельных очисток, потому что дети не ели уже несколько дней. Приготовленных из них суп, по воспоминаниям бабушки, был самым желанным блюдом в ее жизни, но насладиться им никому так и не удалось: в результате бомбардировки в кастрюле оказались мелкие осколки, и суп пришлось со слезами выливать.