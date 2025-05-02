По мотивам «Музеона»: в центре Севастополя появится парк скульптур

Делать это намерены в сотрудничестве со старейшей в России мозаичной мастерской Академии художеств, чьи мастера украшали Исаакиевский собор и Собор Спаса на крови в Санкт-Петербурге, Чудов монастырь в Москве, собор Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе и прочие знаковые, в том числе культовые объекты. Соответствующее соглашение готовится к подписанию, рассказали в галерее.