По мотивам «Музеона»: в центре Севастополя появится парк скульптур

Парк скульптур появится на территории прогулочной зоны, которая сейчас обустраивается возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный и спускается прямо в центр города, к Артиллерийской бухте.
Работы по благоустройству здесь на завершающем этапе. Уже уложена плитка, установлены фонари, скамьи и навесы, смонтированы перила, рабочие обустраивают газоны, сажают деревья.
К осени текущего года здание музейного комплекса подрядчик передаст Российской галерее искусств, которая и задумала оригинальное оформление прилегающего пространства.
Здесь хотят обустроить Парк скульптур под открытым небом. Во взаимодействии с Министерством культуры России уже формируется коллекция экспонатов, которые будут радовать гостей круглый год, рассказали в учреждении.
«Это будут работы известных авторов, чьи творения украшают не только российские, но и зарубежные города. Их поиск и доставка потребует некоторого времени, так как часть экспонатов привезут в Севастополь из-за рубежа», — уточнил директор Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.
Похожий музей скульптуры под открытым небом находится в Москве в парке искусств «Музеон», отметил он.
«Но севастопольское скульптурное пространство будет обладать своей неповторимой спецификой», — подчеркнул Зотов.
Парк скульптур позволит экспонировать и предметы из коллекции самого музея, давая возможность горожанам напрямую взаимодействовать с искусством, уточнил он.
Кроме того, на одной из подпорных стен нового арт-пространства планируют оформить мозаичную реплику знаменитой картины выдающегося живописца Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».
Делать это намерены в сотрудничестве со старейшей в России мозаичной мастерской Академии художеств, чьи мастера украшали Исаакиевский собор и Собор Спаса на крови в Санкт-Петербурге, Чудов монастырь в Москве, собор Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе и прочие знаковые, в том числе культовые объекты. Соответствующее соглашение готовится к подписанию, рассказали в галерее.
Новое уникальное «арт-пространство гостеприимства» станет доступным для всех, а не только для посетителей музейного комплекса, подчеркивают в федеральном учреждении.
Помимо зон для комфортных прогулок, занятий спортом и встреч с современным искусством, здесь планируют разместить уличный кинотеатр — на время теплого сезона, а также обустроить каток для зимнего отдыха горожан и гостей города.
В пресс-службе компании-подрядчика, которая сейчас достраивает здание музейного комплекса и готовит прилегающую территорию для реализации проектов галереи, отметили, что особым объектом здесь станет его музеефицированная часть.
Здесь сохранены объекты культурного наследия, обнаруженные при археологических раскопках, предварявших строительство.
«Это остатки стен “Форта Меншикова”, торговые ряды, подпорная стена конца XIX — начала XX века и складской навес 1844 года», — уточнила пресс-секретарь АО «Арго» Ирина Зенина.
Все вместе здесь обещает эффектно выглядеть в темное время суток: необычная форма здания музея, изгибы дорожек и зоны археологических раскопок выделят специальной архитектурной подсветкой.
Ранее сообщалось, что первую выставку в Российской галерее искусств планируют провести в декабре, спустя три месяца после окончания строительства музейного комплекса.