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Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум

Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире «Первого канала» отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок, 1 мая.

«Очень важно, что то, о чем договорились руководители двух стран (России и Абхазии — ред.), точно день в день (выполнено — ред.). Было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка “Имеретинская долина, Сириус — Сухум”, эта электричка пришла», — сказал Кириенко.

Он особо подчеркнул, что новая электричка очень удобна для пассажиров: у нее высокая скорость, приемлемая цена на билеты.

«Это удобно и для жителей Абхазии, это будет удобно и для туристов», — добавил первый замруководителя администрации президента РФ.