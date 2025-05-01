Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум

«Очень важно, что то, о чем договорились руководители двух стран (России и Абхазии — ред.), точно день в день (выполнено — ред.). Было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка “Имеретинская долина, Сириус — Сухум”, эта электричка пришла», — сказал Кириенко.