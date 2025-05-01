Сервис для звонков и сообщений Skype прекратит свою работу 5 мая, учетные записи пользователей перенесут в сервис Microsoft Teams. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в пресс-службе американской корпорации Microsoft.
— Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте технической поддержки компании.
Сервис был запущен в 2003 году, в 2011-м его приобрела Microsoft.
20 декабря 2024 года Роскомнадзор добавил WhatsApp* и Skype в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет. В соответствии с российским законодательством организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей. Кроме того, площадка обязана предоставлять их по запросу спецслужб.
26 октября 2024 года сервис вопросов и ответов ASKfm объявил о завершении своей работы с 1 декабря. Разработчики заявили, что пришло время заканчивать «увлекательное путешествие, которое длилось более 10 лет», поскольку сервис больше не пользуется популярностью у современных пользователей интернета.
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