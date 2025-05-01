Skype прекратит свою работу 5 мая

20 декабря 2024 года Роскомнадзор добавил WhatsApp* и Skype в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет. В соответствии с российским законодательством организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей. Кроме того, площадка обязана предоставлять их по запросу спецслужб.