Путин подчеркнул значимость фестиваля «Дорога на Ялту»

Путин акцентировал внимание на непреходящей ценности музыкальных произведений, созданных в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что песни, воспевающие боевое товарищество, патриотизм и преданность, сохраняют свою значимость и продолжают воодушевлять слушателей. В рамках празднования Года защитника Отечества и приближающегося 80-летия Великой Победы, президент выразил надежду, что фестиваль станет важным и запоминающимся событием. Он также пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и творческих успехов.