Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 2 мая

Не отказывать в милостыне и помощи нуждающимся — можно самому оказаться на их месте. Не ходить в баню или сауну — по поверьям, можно заболеть. Не надевать грязную или вчерашнюю одежду — считается, что так можно накликать неприятности. Не примерять чужую обувь — вместе с ней можно «принести» чужие беды. Не ссориться с родными и близкими — мир в семье в этот день был особенно важен. Не браться за тяжёлую работу — чтобы не уставать весь месяц. Не поднимать с земли оброненные кем-то предметы или деньги — можно «получить» чужие болезни и неприятности.