В России перестанет работать Skype

Учетные записи пользователей Skype будут перенесены в сервис Microsoft Teams.
Компания Microsoft официально объявила о прекращении работы платформы Skype с 5 мая 2024 года. Об этом сообщает Microsoft. Пользователям предлагается перейти на сервис Teams, куда будут перенесены их учетные записи.
«Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая», — говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft. В компании пояснили, что после этой даты поддержка сервиса будет полностью прекращена, а для дальнейшего общения и работы пользователям рекомендуется использовать Microsoft Teams. Там же уточняется, что процесс переноса учетных записей будет автоматическим и не требует дополнительных действий от пользователей.
Сервис Skype начал свою работу в 2003 году, а в 2011 году перешел в собственность корпорации Microsoft. Спустя некоторое время после завершения сделки Microsoft приняла решение о прекращении поддержки ряда своих коммуникационных сервисов, среди которых оказался и Windows Live Messenger. В 2015 году компания приступила к интеграции Skype в операционную систему Windows 10.