В России перестанет работать Skype

«Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая», — говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft. В компании пояснили, что после этой даты поддержка сервиса будет полностью прекращена, а для дальнейшего общения и работы пользователям рекомендуется использовать Microsoft Teams. Там же уточняется, что процесс переноса учетных записей будет автоматическим и не требует дополнительных действий от пользователей.