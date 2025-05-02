Песни правды и мужества — Аксенов о фестивале «Дорога на Ялту»

«Еще раз спасибо участникам, гостям и организаторам фестиваля, музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства. А особое слово благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений и всего самого доброго. Ждем вас в гости в Крыму», — сказал глава республики.