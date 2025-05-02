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Песни правды и мужества — Аксенов о фестивале «Дорога на Ялту»

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Международный фестиваль «Дорога на Ялту» — не только одна из визитных карточек Крыма, но и знаковое событие международной культурной жизни. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников фестиваля.

Источник: РИА "Новости"

По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире.

«Это песни правды и мужества, любви и справедливости. Именно поэтому фестиваль “Дорога на Ялту” стал не только одной из визитных карточек Крыма, но и знаковым событием международной культурной жизни», — подчеркнул глава Крыма.

Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла.

«Еще раз спасибо участникам, гостям и организаторам фестиваля, музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства. А особое слово благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений и всего самого доброго. Ждем вас в гости в Крыму», — сказал глава республики.

Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль «Дорога на Ялту» является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы.

Финальный гала-концерт Международного фестиваля «Дорога на Ялту» проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале «Культура».