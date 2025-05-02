Песни правды и мужества — Аксенов о фестивале «Дорога на Ялту»

По словам Аксенова, в песнях о войне, которые исполняют конкурсанты, отражены чувства и ценности, которые близки и понятны людям во всем мире.
«Это песни правды и мужества, любви и справедливости. Именно поэтому фестиваль “Дорога на Ялту” стал не только одной из визитных карточек Крыма, но и знаковым событием международной культурной жизни», — подчеркнул глава Крыма.
Он назвал фестиваль частью общего пути к победе добра над злом, правды над ложью, дружбы и здравого смысла.
«Еще раз спасибо участникам, гостям и организаторам фестиваля, музыкантам, артистам, деятелям культуры и искусства. А особое слово благодарности Андрею Олеговичу Кондрашову и Льву Валериановичу Лещенко. Желаю всем творческих успехов, ярких впечатлений и всего самого доброго. Ждем вас в гости в Крыму», — сказал глава республики.
Стартовавший в 2019 году в Ялте фестиваль «Дорога на Ялту» является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Великой Победе. Фестиваль является не только международной музыкальной ареной, но и пространством памяти, дружбы и уважения, где голоса мира сливаются в единый хор, звучащий в честь Великой Победы.
Финальный гала-концерт Международного фестиваля «Дорога на Ялту» проходит в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале «Культура».